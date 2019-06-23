Набор петель спицами волшебный — при котором край изделия как промышленный!

Хотите, чтобы начало вашего вязания выглядело на "отлично"? Если "ДА", то тогда вам непременно надо посмотреть видео о волшебном наборе петель спицами.При таком способе набора петель нижний край изделия выглядит так, как будто он связан на промышленной вязальной машине.

Он более плотный, чем край, набранный обычным способом, но его эластичность зависит от толщины спиц.

Чем больше диаметр спиц, на которые набираем петли, тем более эластичным будет край изделия.

Но, в любом случае не забываем вязать образец. Только он поможет нам правильно определиться с размером спиц.

Еще такой набор петель называют волшебным (magic cast on), или методом Джуди Беккер, в честь американской рукодельницы, которая первая придумала его и первая применила его на практике.

И так для работы нам понадобятся:

Спицы круговые на леске — две пары, отличающиеся друг от друга диаметром,

Пряжа

В мастер-классе показан способ набора петель спицами и как при таком наборе вязать резинку 1 Х 1,

Но научившись набирать таким методом петли, можно вязать и резинку 2 Х 2 и лицевую и изнаночную гладь, да в принципе и любой узор.

Основные правила

Начинаем работу со спиц большего диаметра.

Начальное расположение нити на спицах.

набор петель спицами

Нижнюю нить обводим вокруг верхней спицы через центр между двумя спицами, а верхнюю нить вокруг нижней спицы через центр между двумя спицами.

Резинка 1 на 1

Для вязания резинки 1 Х 1 я бы советовала набрать нечетное количество петель, если мы желаем, чтобы наша резинка начинать и заканчивалась одинаковыми петлями (например, лицевыми) + 2 кромочные.

С каждой спицы провязываем попеременно по одной петле.

Резинка 2 на 2

Для вязания резинки 2 Х 2 набираем четное количество петель + 2 кромочные.

С каждой спицы провязываем попеременно по две петли.

Ну. а если нам не нужна резинка, то каждой спицы провязываем попеременно по одной петле. (это могут быть либо только лицевые, либо только изнаночные), а во втором ряду можно перейти на нужный нам узор.

Не забываем о количестве петель, которое требуется для выбранного вами рисунка

Сохраните, чтобы не потерять.

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